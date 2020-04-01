İşçi sağlığı ve güvenliği için 2 milyon maske bağışladı

Maskeler, TİSK çatısı altındaki sendikalara üye işyerlerindeki çalışanlara ulaştırıldı.

Mikrocerrahi ve iş sağlığı ve güvenliği alanında önemli çalışmalar yürüten TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) işbirliğiyle koronavirüsüyle mücadeye destek veriyor. İş sağlığı ve güvenliği alanında iş kazalarını önleme ve işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği kültürünü yerleştirmeye yönelik yürüttüğü çalışmalarla bugüne kadar çalışanların ve ailelerinin yanında da olan TİSK Mikrocerrahi Vakfı, küresel salgınla mücadele kapsamında bağışladığı 2 milyon maske TİSK çatısı altındaki Sendikalara üye işyerlerindeki çalışanlara ulaştırdı.

Küresel bir salgın olan Covid-19'la verilen ulusal mücadelede her türlü göreve hazır olduğunu belirten TİSK Mikrocerrahi Vakfı, bu bağışla görevleri gereği mesailerine devam ederek ülke ekonomisinin sürekliliğini sağlayan çalışanlarımızın sağlığını korumaya destek vermeyi amaçlıyor.

Kaynak: Bültenler