İşçi Servisi Ağaca Çarpıp Devrildi: 14 Yaralı

İstanbul Esenyurt
'ta yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün hakimiyetini kaybettiği işçi servisi önce ağaca çarptı ardından devrildi. Kazada ikisi ağır 14 kişi yaralandı. Kaza, Esenyurt Esenkent- Hadımköy
Yolu üzerinde bu sabah saat 08.15 sıralarında meydana geldi. İşçileri taşıyan servis minibüsünün sürücüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aracın hakimiyetini kaybetti. Araç
ilk önce yol kenarındaki ağaca çarptı, ardından devrildi. Kazada serviste bulunan 14 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası çekilen görüntüler adeta can pazarını andırdı. Yaralılar vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılarak ambulansa götürüldü. Olay yerinde çalışmalar devam ediyor.
(Murat Delice
- Davut Genç/İHA)
İşçi,İstanbul,Esenyurt
05 Aralık 2018 Çarşamba 09:06