- İşçi servisi ağaçları yerinden söküp devrildi

Kaynak: İHA

- İşçi servisi ağaçları yerinden söküp devrildiŞanlıurfa'da işçi servisi kaza yaptıŞANLIURFA - Şanlıurfa'da içindeki işçileri organize sanayi bölgesindeki fabrikaya bıraktıktan sonra şehir merkezine dönen işçi servisi kaza yaptı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak ağaçları yerinden söken servis minibüsü yan yattı. Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa - Suruç karayolunun 10'uncu kilometresinde yaşandı. Organize sanayi bölgesindeki fabrikaya işçi götüren 63 S 0284 plakalı servis minibüsü, dönüşte kaza yaptı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan minibüs, yol kenarındaki ağaları yerinden söktükten sonra devrildi. Kazada minibüste tek başına bulunan sürücü yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.