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İşçi servisi devrildi: 21 yaralı

Kayseri'de fabrika işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı.

17.03.2020 10:39 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:40
Kayseri 'de fabrika işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı.
Yüksel Ş. idaresindeki 38 P 1722 plakalı fabrika işçilerini taşıyan midibüs, Şehit Taha Carım Bulvarı'nda devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 21 işçiden hafif yaralı olan 13'üne sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi, 8 işçi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. İşçi servisi devrildi: 21 yaralı

Kaynak: AA

Etiketler : Kayseri, İşçi, Güncel

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