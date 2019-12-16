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İşçi servisi devrildi; 4 yaralı

Zonguldak'ta maden işçilerini taşıyan minibüs devrildi.

16.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:02İşçi servisi devrildi; 4 yaralı
'ta maden işçilerini taşıyan minibüs devrildi. Kazada 4 maden işçisi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre 'dan yola çıkan ve TTK Gelik işletmesinde çalışan maden işçileri taşıyan minibüs Kilimli ilçesi Muslu Beldesi Tepeköy mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonrası olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler bazı yaralıları ayakta tedavi edilirken bazı yaralılar ise tedbir amaçlı hastanelere sevk edildi. Kazada yaralanan Furkan Can Z. (20), Mustafa D. (40), Bahadır I. (20), Sinan B.'nin (36) durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Bartın, İşçi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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