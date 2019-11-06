Haberler » Güncel » İşçi servisi direğe çarptı: 10 yaralı

İşçi servisi direğe çarptı: 10 yaralı

Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan işçi servisinin direğine çarpması sonucu 10 kişi yaralandı.

06.11.2019 09:00 | Son Güncelleme: 06.11.2019 09:00İşçi servisi direğe çarptı: 10 yaralı
Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan işçi servisinin direğine çarpması sonucu 10 kişi yaralandı.
Kaza, gece yarısı Dulkadiroğlu İlçesi Namık Kemal Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde yer alan köprülü kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Kar yönetimindeki 46 S 0771 plakalı işçi servisi Gaziantep yolundan şehir merkezine seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje sonra direğeçarptı. Kazada sürücü ile birlikte 10 işçi yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kapanan yol, minibüsün çekiciyle yoldan alınmasıyla tekrar trafiğe açıldı.
(Muhammet Özer/İHA)

Kahramanmaraş, İşçi, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:03 Yediği tokat yüzünden 55 yıldır çay içmiyor
11:08 Burdur ilkokul öğrencileri, derse drama eğitimiyle başlıyor
11:08 Atv'ye bağladığı römorkta öğrenci taşıyan sürücüye ceza
11:08 Adana eroin ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı, eşi serbest
11:08 Otomobilde ele geçirilen haç ve sikkelere inceleme
10:52 Son dakika: PKK'nın kadın yapılanmasına büyük darbe! 9 şüpheli gözaltında
10:46 Trafikte yol verme kavgası! Tartıştığı adama sopa fırlattı
10:24 Terör örgütü YPG'ye katılan Ceren Güneş, Suriye'de öldürüldü
10:24 Dün açıklanan enflasyon verisiyle memur ve memur emeklisine ek zam göründü
10:18 Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum
6.11.2019 11:09:36