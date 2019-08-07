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İşçi servisi ile kamyonet çarpıştı: 10 yaralı

İşçi servisi ile kamyonet çarpıştı: 10 yaralı KAYSERİ - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde işçi servisi ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

07.08.2019 19:00
İşçi servisi ile kamyonet çarpıştı: 10 yaralı
İşçi servisi ile kamyonet çarpıştı: 10 yaralı KAYSERİ - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde işçi servisi ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 10 kişi yaralandı.
Kaza, Yahyalı ilçesine bağlı İlyaslı Mahallesi Yular mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 38 D 4984 plakalı işçi servisi ile 38 D 4566 plakalı kamyonet çarpıştı. Feci kazada 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan şahıslar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı.

Kayseri, Yahyalı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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