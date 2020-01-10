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İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı

AKSARAY'da, işçilerin taşındığı servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 16 kişi yaralandı.

10.01.2020 09:42 | Son Güncelleme: 10.01.2020 09:42İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı

AKSARAY'da, işçilerin taşındığı servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 16 kişi yaralandı. Kazada otomobil, hurdaya döndü.

Kaza, saat 08.30 sıralarında, Aksaray- Aratol Mahallesi yolunda meydana geldi. Tekstil fabrikasına işçi taşıyan Ali Sarıkaya yönetimindeki 68 S 0197 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Adem Doğanay'ın (23) kullandığı 68 AAK 958 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobil, hurdaya dönerken, savrulan minibüs ise şarampole devrildi. Kazada, sürücüler Sarıkaya ve Doğanay ile minibüsteki 11 işçi ve otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı duyup, gelen otomobil sürücüsü Adem Doğanay'ın annesi ise olay yerinde oğlunu arayıp, sağlık görevlilerine nasıl olduğunu sordu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.?



Aksaray, İşçi, Güncel

Kaynak: DHA

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