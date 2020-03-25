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İşçi servisi kaza yaptı, 6 işçi hafif şekilde yaralandı

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde işçileri taşıyan servis aracı kaza yapması sonucu 6 işçi hafif şekilde yaralandı.

25.03.2020 10:22 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:22
İşçi servisi kaza yaptı, 6 işçi hafif şekilde yaralandı

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde işçileri taşıyan servis aracı kaza yapması sonucu 6 işçi hafif şekilde yaralandı.


Kaza, Karapürçek ilçesi Kaymakamlık mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede bir fabrikaya işçileri taşıyan servis aracı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kaza yaptı. Kazayı gören diğer sürücüler hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri kaza sonrası hafif yaralanan 6 işçiye ilk müdahaleyi yapmasının ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Karapürçek, İşçi, 3. Sayfa

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