İşçi servisi şarampole devrildi: 3 ölü, 14 yaralı (2)
Adana'da, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
10.03.2020 19:57 | Son Güncelleme: 10.03.2020 19:59
Adana 'da, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
Tarım işçilerini taşıyan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 60 NF 987 plakalı minibüs, Ceyhan-Yumurtalık kara yolunun Gölkuyu Mahallesi yakınlarında devrildi.
Kazada, 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.
Tarım işçilerini taşıyan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 60 NF 987 plakalı minibüs, Ceyhan-Yumurtalık kara yolunun Gölkuyu Mahallesi yakınlarında devrildi.
Kazada, 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :İşçi servisi şarampole devrildi: 3 ölü, 14 yaralı (2)
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