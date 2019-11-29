Haberler » Güncel » İşçi servisi TIR'a çarptı: 7 yaralı - Haber

İşçi servisi TIR'a çarptı: 7 yaralı

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde işçi servisinin TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

29.11.2019 09:48 | Son Güncelleme: 29.11.2019 09:48İşçi servisi TIR'a çarptı: 7 yaralı

KOCAELİ'nin ilçesinde işçi servisinin TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde, Demirciler Mahallesi Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. İşçileri taşıyan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LFN 113 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, önündeki TIR'a çarptı. Kazanın etkisiyle minibüs içerisinde bulunan 7 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılan 7 kişi tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Dilovası, İşçi, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:36 Şehit Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk memleketi Adana'ya uğurlandı-2
10:36 Ceren Damar Şenel'in öldürülmesi davası
10:36 MHP İl Başkanı Akar: "İttifakın önemini kavramış kadrolarla yola devam edeceğiz"
10:35 DHA YURT BÜLTENİ -5
10:31 Taksim'de rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı
10:26 Aracın sunroof'undan çıkan kadın telefonla oynadı
10:20 Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10:12 Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a: Ağzını kapatsa iyi olacak
10:09 Eski eşi tarafından öldürülen Ayşe Tuba Arslan 23 kez suç duyurusunda bulunmuş
10:08 Kars'ta zincirleme trafik kazası: 20 yaralı
10:04 6,4 büyüklüğündeki depremle sarsılan Arnavutluk'ta ölü sayısı 45'e yükseldi
07:41 Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı
19:46 215 bin liraya aldığı sıfır araba boyalı çıktı!
17:03 7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın
29.11.2019 10:37:11