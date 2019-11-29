İşçi servisi TIR'a çarptı: 7 yaralı

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde işçi servisinin TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde, Demirciler Mahallesi Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. İşçileri taşıyan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LFN 113 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, önündeki TIR'a çarptı. Kazanın etkisiyle minibüs içerisinde bulunan 7 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılan 7 kişi tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.