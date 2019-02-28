İşçi Servisi Tıra Çarptı: 3 Yaralı

Hatay
'ın Payas
ilçesinde işçi servisinin tıra arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, E-5 Karayolu üzerindeki itfaiye kavşağında Adil Başlıkaya'nın kullandığı 31 ZF 584 servis minibüsü, Hüseyin Öztürk
idaresindeki 34 UU 1300 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada, minibüs sürücüsü ve yanındaki 2 kişi sıkıştı. Yaralıları sıkıştıkları yerden Hatay Büyükşehir Belediyesi Payas İtfaiye
Grup Amirliği Kaza Kırım
Ekibi kurtardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. - HATAY
İşçi, Payas, Hatay, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Kaynak: İHA