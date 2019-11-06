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İşçi servisi yönlendirme tabelasına çarptı: 10 yaralı

Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan işçi servisinin yol yönlendirme direğine çarpması sonucu 10 kişi yaralandı.

06.11.2019 02:30 | Son Güncelleme: 06.11.2019 02:36İşçi servisi yönlendirme tabelasına çarptı: 10 yaralı
Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan işçi servisinin yol yönlendirme direğine çarpması sonucu 10 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı Dulkadiroğlu İlçesi Namık Kemal Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde yer alan köprülü kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Kar yönetimindeki 46 S 0771 plakalı işçi servisi Gaziantep yolundan şehir merkezine seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje sonra yol yönlendirme direğine çarptı. Kazada sürücü ile birlikte 10 işçi yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kapanan yol, minibüsün çekiciyle yoldan alınmasıyla tekrar trafiğe açıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, İşçi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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