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İşçi servisiyle kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 24 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde içinde işçilerin bulunduğu minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 24 kişi yaralandı.

04.01.2020 11:39 | Son Güncelleme: 04.01.2020 11:45 İşçi servisiyle kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 24 yaralı
Manisa'nın ilçesinde içinde işçilerin bulunduğu minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 24 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara-İzmir E-96 karayolu Durasıllı Işıklı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula istikametinden, Salihli istikametine gitmekte olan Hasan Ali Ç. (29) yönetimindeki 45 J 7785 plakalı minibüs ile Şahin E. (29) yönetimindeki 45 AAK 355 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada minibüsteki tarım işçilerinden Hatice Sarı (49) olay yerinde hayatını kaybetti. Can pazarının yaşandığı kaza sonrası araç sürücüleri Hasan Ali Ç. ve Şahin E. ile araçlarda yolcu olarak bulunan R.Y., F.B., H.Ç., S.G., G.K., N.P., İ.A.K., K.E., M.Ç., S.G., T.K., G.Ö., T.Y., A.Y., R.E., İ.Ç., A.K., S.C., A.C. K.K., M.İ. ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi olmak üzere 24 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen çok sayıda 112 acil servis ekibi tarafından Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki diğer hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan kamyonet sürücüsü Şahin E. ile işçilerden M.İ.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralanan tarım işçileri, Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki diğer özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Öte yandan minibüste bulunan işçilerin Kula ilçesinden Salihli ilçesine çalışmaya geldiği öğrenildi. - MANİSA

Salihli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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