Haberler » Güncel » İşçi servisiyle kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 24 yaralı - Haber

İşçi servisiyle kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 24 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde içinde işçilerin bulunduğu minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 24 kişi yaralandı.

04.01.2020 11:50 | Son Güncelleme: 04.01.2020 11:51
Manisa'nın ilçesinde içinde işçilerin bulunduğu minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 24 kişi yaralandı.
Kaza, Ankara-İzmir E-96 karayolu Durasıllı Işıklı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula istikametinden, Salihli istikametine gitmekte olan Hasan Ali Ç. (29) yönetimindeki 45 J 7785 plakalı minibüs ile Şahin E. (29) yönetimindeki 45 AAK 355 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada minibüsteki tarım işçilerinden Hatice Sarı (49) olay yerinde hayatını kaybetti. Can pazarının yaşandığı kaza sonrası araç sürücüleri Hasan Ali Ç. ve Şahin E. ile araçlarda yolcu olarak bulunan R.Y., F.B., H.Ç., S.G., G.K., N.P., İ.A.K., K.E., M.Ç., S.G., T.K., G.Ö., T.Y., A.Y., R.E., İ.Ç., A.K., S.C., A.C. K.K., M.İ. ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi olmak üzere 24 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen çok sayıda 112 acil servis ekibi tarafından Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki diğer hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan kamyonet sürücüsü Şahin E. ile işçilerden M.İ.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralanan tarım işçileri, Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki diğer özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Öte yandan minibüste bulunan işçilerin Kula ilçesinden Salihli ilçesine çalışmaya geldiği öğrenildi.
(Behzat Akcan/İHA)
İşçi servisiyle kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 24 yaralı

Salihli, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

12:54   Manisa'da 23 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi - Haber
12:53   MSB: Irak kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi - Haber
12:53   İNTİHAR ETTİ, EŞİNİ SORUMLU TUTTU; KİMYASAL MADDE ŞÜHESİ (1) - Haber
12:52   Pamukova'da yılın ilk nikahında ikinci baharını yaşayan çift evlendi - Haber
12:48   Trabzon'da doktorlara moral ziyareti - Haber
11:29   Şehit Ömer Halisdemir'in anıtı başında yapılan saygısızlık sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Haber
23:52   Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi - Haber
21:40   Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Haber
20:48   ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi - Haber
20:42   Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı - Haber
4.01.2020 12:55:46