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İşçi servisiyle kamyonet çarpıştı: 22 yaralı

KAYSERİ'de, işçileri taşıyan midibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada, 22 kişi yaralandı.

08.08.2019 11:02 İşçi servisiyle kamyonet çarpıştı: 22 yaralı
KAYSERİ'de, işçileri taşıyan midibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada, 22 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde merkez Melikgazi ilçesi Organize Sanayi Bölgesi 7'nci Cadde'de meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın işçilerini taşıyan Mustafa H. yönetimindeki 38 P 1747 plakalı midibüs, Hakan K. yönetimindeki 38 ZP 068 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada midibüs devrilirken, her iki araçta bulunan 22 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



İşçi, Güncel

Kaynak: DHA

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