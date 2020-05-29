İşçi servisiyle, taksi çarpıştı: 16 yaralı

İşçi servisiyle, taksi çarpıştı: 16 yaralıKARAMAN'da rüzgar enerji santraline işçi taşıyan midibüs, kavşakta taksiyle çarpıştı.

29.05.2020 11:11 | Son Güncelleme: 29.05.2020 11:17
İşçi servisiyle, taksi çarpıştı: 16 yaralı
KARAMAN'da rüzgar enerji santraline işçi taşıyan midibüs, kavşakta taksiyle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen midibüsün sürücüsü ve 15 işçi yaralandı.
Kaza, bugün saat 07.30 sıralarında Kirişçi Mahallesi'nde kavşakta meydana geldi. Güldere köyündeki rüzgar enerji santraline işçi taşıyan Recep Yavuz yönetimindeki 70 FP 615 midibüs, kavşakta Ahmet Balasar yönetimindeki 70 T 0132 plakalı itaksiyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle midibüs devrildi.
Yol trafiğe kapanırken, midibüs sürücüsü Recep Yavuz ve midibüste bulunan 15 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar çağrılan ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. İşçi servisiyle, taksi çarpıştı: 16 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: İşçi, Güncel, Haber

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