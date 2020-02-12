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İşçi servisleri çarpıştı: 17 yaralı

Kayseri'de iki işçi servisinin çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı.

12.02.2020 20:41 | Son Güncelleme: 12.02.2020 20:43
'de iki işçi servisinin çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı.
Melikgazi ilçesindeki Osman Kavuncu Bulvarı Serbest Bölge girişinde işçileri taşıyan Oğuzhan 'ün kullandığı 38 P 1767 plakalı minibüs ile sürücüsünün olay yerinden kaçtığı belirtilen 38 P 0081 plakalı servis aracı çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 17 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmalarının ardından yeniden açıldı.
İşçi servisleri çarpıştı: 17 yaralı

Kayseri, Gümüş, İşçi, Güncel

Kaynak: AA


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