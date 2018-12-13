İşçi Servisleri Çarpıştı: 24 Yaralı

13 Aralık 2018 Perşembe 12:26



13 Aralık 2018 Perşembe 12:26

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde aynı yöne giden iki servis aracının karıştığı kazada 24 kişi yaralandı.Kaza, Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Ulaş Mahallesi yakınları meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir tekstil fabrikasında çalışan işçileri taşıyan ve Edirne yönüne gitmekte olan özel bir firmaya ait Atilla Aslan idaresindeki 59 S 9038 plakalı servis minibüsü, aynı istikamete seyreden aynı firmaya ait Ömer Duvan idaresindeki 59 S 9475 plakalı servis otobüsüne çarptı. Kazada servis minibüsünün sürücüsü Atilla Aslan'ın da aralarında olduğu 24 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ve çevrede bulunan vatandaşlara ait özel araçlarla Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu kaydedildi. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulansın yanı sıra bölge trafik ve jandarma ekibi de sevk edildi. Bir süre trafiğin tek şeritten kontrollü olarak verilmesi nedeniyle Çorlu-Edirne yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan servis minibüsü ve otobüsün kaldırılmasının ardından ulaşım normal seyrine döndürüldü.(İHA)