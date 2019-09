"İşçi sınıfının önünü açmak için mücadele edeceğiz"

Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Uysal Altundağ, Toplu İş Sözleşmesi müzakerelerinin 9 Eylül'de başlayacağını belirterek, "Bu sadece bizim taslağımız değil. Bu başarı sadece bizim başarımız olmayacak. Biz, her dönem olduğu gibi Türkiye işçi sınıfının önünü açmak için mücadele edeceğiz." dedi.

Altundağ, Bursa'da bir otelde gerçekleştirilen toplantıda, sendikanın 2019-2020 yıllarını kapsayan Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Grup Toplu İş Sözleşmesi kapsamında, işçi ücretlerine talep edilen zamları ve hakları anlattı.

Sözleşme taslağının şubelerde yapılan temsilciler kurulu sonrası iş yerlerinde ilan edildiğini ifade eden Altundağ, "Gerek sosyal medya gerek şubelerimizden aldığımız raporlar neticesinde görüyoruz ki taslağımız, metal işçilerini ifade eden olumlu bir metin olarak sahiplenildi." diye konuştu.

Yapılan anketler ve araştırmalar sonucunda, işçilerin yeni dönem toplu iş sözleşmesinden öncelikli olarak tatmin edici bir ücret zammı ile iş ve istihdam güvencesi beklediğini tespit ettiklerini aktaran Altundağ, şunları kaydetti:

"Ödenen vergi yükünün azaltılması, beklentilerin başında geliyor. Vergi yükünün azaltılmasıyla alakalı Türk-İş bünyesinde ve sendika içinde farklı bir takım girişimlerimiz olacak. Bu girişimleri, siyasi arenada, hükümet nezdinde yapacağız. Her arkadaşın vergi diliminin farklı olması, Toplu İş Sözleşmesi'nin içerisindeki dağılımda farklı dengesizlikleri ortaya çıkartacağı için vergi yüküyle alakalı toplu sözleşmemizde bir madde bulunmuyor."

Altundağ, sözleşme kapsamında işçi ücretlerine ilk altı ay, toplam yüzde 26,28 zam talepleri olduğunu dile getirerek, "İyileştirme ile saatlik ücreti ortalamamız olan 15,55 liranın altında kalan üyelerin ücretlerine bu rakamı geçmeyecek şekilde 75 kuruş seyyanen zam talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Sosyal hakların yetersizliğine değinen Altundağ, şöyle devam etti:

"Sosyal yardımlarımıza yüzde 30, Kurban Bayramı'nda ise bunun iki katı yani yüzde 60 oranında zam istiyoruz. Bu zamlar sosyal hak ama neticede bizim refah seviyemize etki edecek maddi kazanımlar. Yıllık ücret izin, yakacak ve Ramazan Bayramı yardımına yüzde 30, Kurban Bayramı'na yüzde 60 zam talep ettiğimizde sosyal hakların reel toplam ücrete getirisi yüzde 2,31 oluyor."

"Bu yol zor bir yol, dikensiz gül bahçesi değil"

Altundağ, yaşamla mücadele eden her Türk Metal Sendikası üyesi işçiye maksimum katkıyı sağlamakla yükümlü olduklarını vurguladı.

İlk altı aydan sonra ikinci altı ayda enflasyon oranına artı yüzde 1, üçüncü altı ayda enflasyon oranına artı yüzde 2, dördüncü altı ayda enflasyon oranına artı yüzde 1 zam talep ettiklerini belirten Altundağ, ikinci yıl sosyal haklarda enflasyon oranına artı yüzde 3 iyileştirme talep ettiklerini kaydetti.

Eşler için de tamamlayıcı sağlık sigortası, dini bayramlarda çalışılması durumunda 4 yevmiye istediklerine dikkati çeken Altundağ, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yol zor bir yol, dikensiz gül bahçesi değil. Örgütlü olmak, önemli bir güçtür. En önemli şey de örgütsel disiplindir. Toplu İş Sözleşmesi müzakereleri, 9 Eylül'de taslağımızın MESS yöneticilerine verilmesiyle başlayacak. Ardından o gün o tarihte ilk görüşmenin ne zaman başlayacağına karar verilecek. Bu sadece bizim taslağımız değil. Bu başarı sadece bizim başarımız olmayacak. Biz, her dönem olduğu gibi Türkiye işçi sınıfının önünü açmak için mücadele edeceğiz."

Eskişehir, Gölcük ve Bursa şubelerine bağlı temsilci ve delegeler ile sendika üyelerinin de katıldığı toplantıda, "Bizim mücadelemiz kırmak dökmek değil hakkımızı aramaktır." yazılı pankartlar açan üyeler, sık sık "Direne direne kazanacağız.", "İşçinin umudu Türk Metal." şeklinde sloganlar attı.

Kaynak: AA