İşçi Takımı "Yok" Oluyor

Kaynak: AA

AHMET ÖZLER - Yarım asır önce demir ve çelik fabrikasında çalışan işçiler tarafından kurulan, tarihinde 3. ve 2. Lig'in ardından 34 sezon 1. Lig, 10 sezon Süper Lig ve bir kez Avrupa kupalarında boy gösteren Karabükspor, ekonomik sıkıntılar nedeniyle zor günler geçiriyor.Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleri doğrultusunda 1937'de 13 haneli Karabük'te, ülkenin ilk ağır sanayisi olan demir ve çelik fabrikalarının temelleri atıldı. Tüm ülkede spor adına yeniden yapılanma sürecine girildiği bu yıllarda, özellikle ülkenin ilk ağır sanayi hamlesinin başladığı yer olan Karabük'te de öncülük yapacak kulüplerin kurulması kararlaştırıldı.O dönemki adı Demir Çelik İşletmeleri (DÇ) olan kurumun genel müdürü Azmi Tılabar, Karabük'te futbol, atletizm, güreş, bisiklet, basketbol, voleybol, boks ve atıcılık branşlarının yer aldığı DÇ Gençlik Kulübünü kurdu.İlk teknik direktör fabrika çalışanı bir İngilizKulüpte, futbol takımının ilk teknik direktörlüğünü o dönem işletme montajında görevli İngiliz Lain, atletizm takımı antrenörlüğünü milli atlet Faik Önen, güreş takımı antrenörlüğünü milli güreşçi Yaşar Doğu, boks ve atıcılık dallarında ise hocalığı müessese müdürü Fatin İsfendiyar yaptı.Gri-mavi renkleri ile "DÇ" arması altında kurulan kulüple Karabük, 1940'lı yıllarda Zonguldak'daki amatör kümelerde başarılı bir grafik çizerek bisiklet, tenis ve güreş gibi spor dallarında sembolleşti, çim saha, kapalı spor salonu ve tenis kortlarına sahip oldu.İki amatör takım birleşti1941 yılında Safranbolu ilçesine bağlı bucak olan ve ardından 1953'te Zonguldak iline bağlı bir ilçe haline gelen Karabük'te, 1969 yılında DÇ Gençlik Kulübü ile kentte faaliyet gösteren bir başka takım olan Gençlikspor birleşti."DÇ Karabükspor" adını alan yeni kulüp, Doğan Şengün başkanlığında Türkiye 3. Ligi'nde mücadele etmeye başladı.İlk Süper Lig heyecanıToplam 6 sezon çeşitli gruplarında yer aldığı 3. ve 2. Lig'in ardından 34 sezon 1. Lig'de boy gösteren DÇ Karabükspor, ilk defa 1993-1994 sezonunda Süper Lig'e yükseldi.Bir sezon bu ligde kalabilen DÇ Karabükspor, yeniden 1. Lig'e geri döndü.Bu dönemde ülkenin dört bir yanından göç alan Karabük, 6 Haziran 1995'te Türkiye'nin 78. ili oldu.Aynı yıl yöre halkına 1 liradan satılarak özelleşen DÇ'ye bağlı Karabük'teki demir ve çelik fabrikaları, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) adıyla yoluna devam etti.Kardemir Karabükspor adını aldıÖzelleştirmenin ardından DÇ Karabükspor da adını önce Karabük DÇ Karabükspor, daha sonra da Kardemir Karabükspor olarak değiştirerek, Türk futboluna önemli hizmetleri olan teknik direktörlerin yönetiminde ülke futboluna birçok oyuncu kazandırdı.Süper Lig'de 10 sezon yer alan Kardemir Karabükspor, ayrıca 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanarak Türkiye'yi temsil etti. Karabük ekibi, ön eleme turunda kupaya veda etti.Kulüpte baş gösteren ekonomik sorunlar nedeniyle zor günler yaşayan "işçi takımı", 2017-2018 sezonunda 1. Lig'e düştü.Lig ve kendi tarihinin en kötü performansıSpor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonuna transferlerine lisans çıkartamadığı için altyapı oyuncularıyla başlayan ve ligin ilk yarısını 2 beraberliği bulunmasına rağmen 3 puan silme cezası nedeniyle -1 puanla son sırada tamamlayan Kardemir Karabükspor, son iki sezonda üst üste 5 defa yönetim değiştirdi, lig ve kendi tarihinin en kötü performansını sergiledi.Liglerdeki son 36 maçta (Süper Lig'de 14, 1. Lig'de 22) galibiyet alamayan Karabükspor'un, yaklaşık 150 milyon lira borcu bulunduğunu açıklandı.Bazı eski yöneticilerinin yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla yargılandığı Karabük ekibinin mevcut başkanı Mehmet Yüksel ve yönetimi de kendilerine sahip çıkılmadığı gerekçesiyle olağanüstü kongre kararı aldı.2. Lig'e düşmesine kesin gözüyle bakılan ve 2 Mart'taki olağanüstü kongrede aday çıkmaması durumunda kayyuma gidecek olan Karabükspor, Süper Lig'de yer alan tekerlekli sandalye basketbol takımını da ligden çekmek zorunda kaldı."Destek alamazsak yeniden aday olmayacağız"Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Mehmet Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmiş yönetimlerin hataları nedeniyle kulübün içinden çıkılmaz bir hale getirildiğini söyledi.Kulübü, her şeyi bitmiş halde teslim aldıklarını, birçok proje geliştirdiklerini ancak yalnız kaldıklarını belirten Yüksel, "Karabükspor, köklü ve bu ülkeye önemli hizmetlerde bulunmuş bir kulüp. Zaman içinde yanlış yönetimler dolayısıyla batağa sürüklenmiş. Kurtarabiliriz umuduyla göreve geldim. Ben ve birkaç yönetim kurulu arkadaşımız mücadele ettik. Ancak bu kentin ileri gelenleri, iş adamları ve KARDEMİR, kulübe sahip çıkmadı. Bizi yalnız bıraktılar. Kimse sahip çıkmıyor." diye konuştu.Kulübün içinde bulunduğu durumun hem ülke futbolunda söz sahibi olmuş kişileri hem de gerçek Karabük taraftarını derinden üzdüğünü dile getiren Yüksel, "Kulüpte yüzlerce çalışan var. Bu kulüp, bu kentin markası. Bu kent, bu kulüple adından söz ettirebiliyor. Hala umut var, hala şans var. Hızla yok olan bu kulübü yeniden eski güzel günlerine döndürebiliriz. Bize; kentin ileri gelenleri, yöneticileri, iş adamları, siyasileri ve en önemlisi KARDEMİR'de hakim hissedar ailelerin sahip çıkması gerekiyor." ifadelerini kullandı.Olağanüstü kongre kararı aldıklarını hatırlatan Yüksel, kongre gününe kadar destek alamazlarsa yeniden aday olmayacaklarını sözlerine ekledi.