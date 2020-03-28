İşçi taşıyan minibüsün otomobille çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
Gaziantep'te işçileri taşıyan minibüsle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
28.03.2020 18:46 | Son Güncelleme: 28.03.2020 18:46
Gaziantep 'te işçileri taşıyan minibüsle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Tuncay Beytullah Bulut idaresindeki 27 R 6848 plakalı işçi minibüsü, 4. Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde'de Bayram Gümüşalan yönetimindeki 34 SLU 289 plakalı otomobille çarpıştı.
Refüje devrilerek duran minibüste bulunan 6 işçi yaralandı.
Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Tuncay Beytullah Bulut idaresindeki 27 R 6848 plakalı işçi minibüsü, 4. Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde'de Bayram Gümüşalan yönetimindeki 34 SLU 289 plakalı otomobille çarpıştı.
Refüje devrilerek duran minibüste bulunan 6 işçi yaralandı.
Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Beytullah Bulut, Gaziantep, İşçi, Güncel