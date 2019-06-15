İşçiden çalışırken alınan istifa dilekçesi geçersiz sayıldı - GAZİANTEP

ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep'te işverenin işe aldığı personele imzalattığı istifa dilekçesi mahkemece geçersiz sayıldı ve işçiye kıdem ile ihbar tazminatı ödenmesine hükmedildi.Gaziantep 3. İş Mahkemesi, bir temizlik şirketinde çalışırken işten çıkarılan K.K'nin, ödenmeyen ihbar ve kıdem tazminatına yönelik başvurusunu değerlendirdi.İşçiye ait sigorta sicil dosyası, iş yeri sicil dosyası, tarafların sunduğu deliller, bilirkişi raporu ve tanıkların ifadelerini değerlendiren mahkeme, işverenin sunduğu işçiye ait istifa dilekçesini geçersiz sayarak, davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazandığına karar verdi.Davacının sunduğu bilgi ve belgelerin usul ve yasaya uygun olduğu belirtilen kararda, "İşçinin istifa dilekçesi imzalamasına karşın, aynı iş yerindeki çalışmasının kesintisiz devam ettiği, bu duruma göre işçinin işte kalma baskısı altında istifa dilekçesini imzalamış olduğu anlaşıldığından, işçinin kıdem ve ihbar tazminatına hak kazandığı ve bilirkişinin tazminatına ilişkin yaptığı hesaplamaya itibar olunması gerektiği anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi."İstifa dilekçesinin işçi çalışırken alındığı ortaya çıktı"İşçinin avukatı Abdulkadir Akıllar, AA muhabirine, işten çıkarılan müvekkilinin kıdem ve ihbar tazminatını almak için mahkemeye başvurduklarını söyledi.Dava sırasında işverenin K.K'nin imzaladığı istifa dilekçesini dosyaya sunduğunu bildiren Akıllar, şunları kaydetti:"Dava sırasında mahkemeye işveren tarafından bir takım belgeler sunuldu. Bu belgelerin içerisinde istifa dilekçesi de vardı. Müvekkilimizle görüştüğümüzde, işe başladıktan sonra söz konusu belgeleri imzalamak zorunda kaldığını söyledi. Bunun üzerine biz de savunmamızı bu yönde yaptık. Dinlenen tanıklar da aynı yönde beyanlarda bulununca istifa dilekçesinin işçi iş yerinde çalışırken alındığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Gaziantep 3. İş Mahkemesi çalışırken alınan istifa dilekçesinin geçersiz olduğunu, işçinin istifa iradesinin oluşmadığını, çalışmanın devam ettiğini, bu sebeple kabul edilebilir bir istifanın ortada olmadığına hükmetti."İstinaf da yerel mahkemenin kararını uygun bulduMahkemenin işverenin işçiye yaklaşık 10 bin lira ihbar ve kıdem tazminatı ödemesine hükmettiğini hatırlatan Akıllar, şöyle devam etti:"Tabii davalı istinafa başvuru hakkını kullandı. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi'nde dosya incelendi ve yerel mahkeme kararı onandı. Daire onama gerekçesinde de yerel mahkemeyi teyit eder nitelikte ifadeler kullandı. Orada da istifa dilekçesinin çalışırken alınmasının, istifa iradesi oluşmasının önüne geçtiği, işçinin mecburiyetle bunu imzalamak zorunda kaldığı, bu sebeple dilekçeye itibar edilmemesi gerektiği, yerel mahkemenin kararının doğru olduğu ve hükmedilen tazminatın ödenmesi gerektiğine karar verildi."