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İşçiler çevre temizliği yaptı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir fabrikanın işçileri çevre temizliği yaptı.

26.11.2019 13:27 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:32İşçiler çevre temizliği yaptı
'nın ilçesinde bir fabrikanın işçileri çevre temizliği yaptı.

Kablo fabrikasının beyaz ve mavi yakalı personeli, Mudanya sahilinde çöp topladı. Çevre temizliğine Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Serkan Kılıç, Mudanya Emniyet Müdürü serdar Tenekeciler, Mudanya Belediye Başkan Vekili Servet Usta da katıldı. Sahil güvenlik ve deniz polisi botları da işçilere eşlik etti. İşçiler sahil boyunu pırıl pırıl yaptı. Belediye Başkan Vekili Servet Usta, çevre temizliğin için bir arada olmaktan çok mutlu olduğunu söyledi. Usta, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ın il dışında olduğunu ve kendilerine teşekkür mesajını iletti. - BURSA

Mudanya, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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