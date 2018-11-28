İşçiler de Öykü'ye Donör Olabilmek İçin Kan Verdi

28 Kasım 2018 Çarşamba 15:39



28 Kasım 2018 Çarşamba 15:39

İZMİR'de lösemi tanısı konulan ve ilik nakli olmayı bekleyen 3.5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için başlatılan kan bağışı kampanyaları devam ediyor. Minik Öykü'yü yaşatmak için el ele veren İzmirliler, diğer lösemili çocuklar için de umut olmayı sürdürüyor. DİSK de tüm şubeleri ile birlikte Öykü ve diğer lösemili çocuklar için donör olabilmek amacıyla kan verdi.İzmir'de yaşayan Çağdaş ile Eylem Yazıcı çiftinin 3,5 yaşındaki kızları Öykü Arin'e nadir görülen Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) tanısı konuldu. İlik nakli olması gereken minik kız için İzmirliler seferber oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının yanı sıra ilçe belediyeleri de Öykü Arin'e uygun iliğin bulunması için personeliyle birlikte kampanyaya destek verdi. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu(DİSK) Ege Bölge Temsilciliği'ne bağlı Genel İş Şubeleri de kan bağışı kampanyasına katıldı. Konak'ta bulunan Kızılay kan bağışı aracında kan veren DİSK üyeleri, herkesi bu kampanyaya destek olmaya çağırdı.DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, "Bugün burada DİSK'e bağlı 14 şubenin yönetim kurulu üyeleri, şube başkanları ve temsilcileri ile birlikte 'Donör ol umut ol' kampanyasına katıldık. Başta Öykü, Servet Metin gibi İzmir'de kendi üyelerimizin de bulunduğu çocuklaırmızın hikayelerinin, masallarının, öykülerinin yarım kalmaması için toplumun tüm kesimlerini duyarlı olmaya davet ediyoruz. Çocuklarımızın geleceğine az da olsa katkı sunmak için buradayız. Yeryüzünde hiç bir çocuğun hikayesi yarım kalmasın" dedi. DİSK Genel İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Arif Yıldız da, Öykü Arin'in yaşaması için seferber olduklarını söyledi. Yıldız, lösemili çocukların hikayelerinin yarım kalmaması için kampanyaya sonuna kadar destek vereceklerini ifade etti.'KÖK HÜCRE BAĞIŞI YETERİSİZ'DİSK Genel İş İzmir 4 No'lu Şube Başkanı Şükret Sevgener de, "Bu çok önemli bir kampanya. İşçiler ve emekçiler olarak bizler Öykü'ye sonuna kadar destek olacağız. Benzer sorun yaşayan çocuklarımızın da hayatlarına dokunmak, onların yaşama daha da umutla bakmasını sağlamak için elimizden gelen desteği sunacağız" diye konuştu. - İzmir