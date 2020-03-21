Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››İşçiler göçük altında kaldı - Haberler

İşçiler göçük altında kaldı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde su arızasına müdahale eden belediye arıza ekibinden 2 işçi toprak kayması sonucu göçük altında kaldı.

21.03.2020 09:05 | Son Güncelleme: 21.03.2020 09:06
Adıyaman'ın Besni ilçesinde su arızasına müdahale eden belediye arıza ekibinden 2 işçi toprak kayması sonucu göçük altında kaldı.
Olay, Yenikent Hasan Tütün Mahallesi Halil Baba Cadde üzerinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Su arızasını gidermek üzere iş makinesi ile açılan çukura giren Besni Belediyesi su arıza ekibinden Murat Kuyu ve Ali Çil arızalı boruları değiştirdikleri esnada göçük meydana geldi. Göçüğün meydana gelmesiyle birlikte acil sağlık ekiplerine bilgi verildi. Toprak altında kalan işçiler diğer işçiler ve vatandaşların yardımı ile çıkartıldı.
Göçük altında kalan işçileri olay yerine gelen sağlık ekipleri çukurdan çıkartarak, ambulansa aldı. Ambulans ile Besni Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ali Çil'in hafif şekilde yaralandığı öğrenilirken, sağlık durumu ciddi olan diğer işçi Murat Kuyu ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.
(Ramazan Kuyu/İHA) İşçiler göçük altında kaldı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

İşçiler göçük altında kaldı
Etiketler : Besni, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Memur-Sen, milyonlarca memuru ilgilendiren talebi bakanlığa iletti Haberler
Memur-Sen, milyonlarca memuru ilgilendiren talebi bakanlığa iletti
İran, koronavirüsün pençesinde kıvranırken Ruhani ABD halkına seslendi Haberler
İran, koronavirüsün pençesinde kıvranırken Ruhani ABD halkına seslendi
Dünya Sağlık Örgütü, ’Virüs gençleri etkilemiyor’ tezini çürüttü: Ölebilirsiniz! Haberler
Dünya Sağlık Örgütü, "Virüs gençleri etkilemiyor" tezini çürüttü: Ölebilirsiniz!
Bir ülkede daha koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
Bir ülkede daha koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Virüs sonrası talep patlaması yaşanıyor! Şirketler yoğun mesai harcıyor Haberler
Virüs sonrası talep patlaması yaşanıyor! Şirketler yoğun mesai harcıyor
Koronavirüs testi pozitif çıkan kadına, 35 bin dolarlık fatura Haberler
Koronavirüs testi pozitif çıkan kadına, 35 bin dolarlık fatura
Ölü ve vaka sayısı katlanarak artarken uyarıları kimse dikkate almıyor Haberler
Ölü ve vaka sayısı katlanarak artarken uyarıları kimse dikkate almıyor
Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, toprağa böyle verildi Haberler
Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, toprağa böyle verildi

Son Dakika Güncel Haberleri

Beline sarılı 1,5 kilo eroinle yakalandı - Haber Doktora değil araç muayenesine koştular - Haber ÇANAKKALE Flamenko ile Anadolu'nun müzik ve dans kültürünü birleştirdi - Haber Gümüşhane'de özel ekipler, yurt dışından dönenleri takibe aldı - Haber ALANYA 'Türkiye'deki turist ülkesine dönmek istemiyor' - Haber Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, toprağa böyle verildi - Haber Koronavirüs salgınında hayatını kaydeden 9 vatandaşımızın ortak özelliği yaşlı olmaları - Haberler Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi - Haber Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşanan tüm gelişmeler - Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayınladığı sesli mesajda vatandaşlara sokağa çıkmama çağrısı yaptı - Haber Yaptırımların koronavirüsle mücadelelerini olumsuz etkilediğini söyleyen Ruhani, ABD halkına seslendi - Haber Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı - Haber
Loading