İşçilerden belediye başkanına 'kırmızı kart'

MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan bir grup işçi, merkezden uzak ilçelere sürgün edildiklerini iddia ederek, Belediye Başkanı Vahap Seçer'e 'kırmızı kart' gösterdi.

Türkiye Kamu-Sen'e bağlı Türk Yerel Hizmet-Sen Mersin Şubesi, Büyükşehir Belediyesinde çalışan 25 üyelerinin uzak ilçelere sürgün edildiği gerekçesiyle basın açıklaması yaptı. Merkez Akdeniz İlçesi Özgür Çocuk Parkı'nda bir araya gelen işçiler adına konuşan Sendika Başkanı Hüseyin Aslanköylü, "31 Mart seçimlerinden bu yana yaklaşık bir yıldır Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan kamu çalışanlarına yapılan haksızlığı, hukuksuzluğu dile getirip yapılan uygulamaları kınamak için buradayız. Bizler, kamu çalışanı olarak ekmeğimizin derdindeyiz. Önce ülkem anlayışıyla görev yapmaktayız. Bizler, vatanına, milletine bağlı, bu uğurda gözümüzü kırpmadan canımızı verecek kadar inanmışız. Belediye çalışanı olarak gecemiz gündüzümüz, ömrünüz belediyede geçti. Bir teşekkürden vazgeçtik, yapılan baskılar, haksız yere işten çıkarmalar ve son olarak sürgünler. Her gün bir işçinin işine son veriliyor, her gün bir memur sürgün ediliyor. İşten çıkardığınız, sürgün ettiğiniz insanlar Mersin'in öz evlatlarıdır. Bindiğiniz arabada, oturduğunuz koltukta Mersin Büyükşehir çalışanı olarak bizlerin alın teri vardır. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sizin özel şirketiniz değil, Mersin halkınındır" dedi.

Belediyeden Gülnar ilçesinde sürgün edildiği öne süren işçi Tayfun Bozdoğan, ""Ben böbrek nakli olmuş bir çalışanım. Yaklaşık yüzde 73 engelim var. Şu an nefrolog olmayan bir yere sürülmüş durumdayım" diye konuştu.

Açıklamanın ardından işçiler, yanlarında getirdikleri kırmızı kartları çıkartıp Başkan Vahap Seçer'e gösterdi.