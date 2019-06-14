14.06.2019 14:16
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İşçilerden Kazım Kurt'a destek teşekkürü

İşçilerden Kazım Kurt

Sendikalaştıkları için işten çıkarılan TÜVTÜRK Reysaş Taşıt Muayene İstasyonlarında çalışan işçiler, karşı karşıya kaldıkları bu haksızlığa karşı direniş başlattı.

Direnişlerinde 206 günü geride bırakan işçiler, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret ederek, direnişlerine ve işçi sınıfına verdiği destek için teşekkür etti.

31 Mart Yerel Seçimlerinde yeniden Odunpazarı Belediye Başkanı seçilen Kazım Kurt'u tebrik eden işçiler, Başkan Kurt'a yeni dönemde başarılar diledi. Odunpazarı Belediye Başkanının her zaman kendilerine ve işçi sınıfına destek verdiğini kaydeden işçiler, bu destek için Başkan Kurt'a teşekkür etti. Direnişlerinde 206 günü geride bıraktıklarını söyleyen işçiler, "Sendikamız Nakliyat İş işyerinde yetki davasını kazandı. İşe iade davalarımız devam ediyor. Temmuz ayında davamız var. Umutluyuz, o davaları da kazanacağız. Bizler bir an önce adaletin tecelli etmesini istiyoruz" diye konuştu.

TÜVTÜRK işçilerine ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Kurt, işçilere direnişlerinde başarılar diledi. Odunpazarı Belediyesi olarak direnişteki TÜVTÜRK işçilerinin ve işçi sınıfının yanında olmaya devam edeceklerini kaydeden Başkan Kazım Kurt, "İşçi sınıfı haklarını mücadele ederek kazandı. Bu tarih boyunca hep böyle oldu. Bundan sonra da işçiler, hakları için mücadele etmek zorunda. Grevlerin yasaklandığı, iktidarın patronların kasalarını koruduğu bir dönemde yaşıyoruz. Buna dur diyecek olan da yine işçiler ve işçi sendikaları olacaktır. Ben direnişinizde size başarılar diliyorum. Umarım bir an önce istekleriniz yerine getirilir ve başarı ile direnişinizi sonlandırırsınız" dedi.

Kaynak: Bültenler
Odunpazarı, Kazım Kurt, İşçi, Güncel

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