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İşçilere el dezenfektanı dağıttılar

DÜZCE(İHA) – 'Düzce İşçileri Dayanışma Derneği, Korona Virüs tedbirleri kapsamında fabrika işçilerine el dezenfektanı dağıttı.

25.03.2020 16:55 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:55
İşçilere el dezenfektanı dağıttılar
DÜZCE(İHA) – ' Düzce İşçileri Dayanışma Derneği, Korona Virüs tedbirleri kapsamında fabrika işçilerine el dezenfektanı dağıttı.

Düzce'de işçilerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi için sürekli çalışmalar yapan Düzce İşçileri Dayanışma Derneği, Korona Virüs sonrasında da işçilerin yanında durmaya devam ediyor. Çilimli 'de bulunan Delta Alfa Çorap Fabrikasında çalışan işçilere el dezenfektanları dağıtıldı. Her işçiye yaklaşık 1 litre dağıtılan el dezenfektanları ile 500 çalışana dağıtılan el dezenfektanları ile korona virüs tedbirlerinin evlerde de daha sıkı alınması amaçlandığını belirten Düzce İşçileri Dayanışma Derneği Başkanı Sedat Mıhçı: "Dernek olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İşçilerimize korona virüs tedbirleri kapsamında el dezenfektanları dağıttık. Ailelerimiz evlerinde de tedbiri en üst seviyede tutmasını planladık. Delta Alfa fabrikasında 500 çalışana dağıttık. Diğer fabrikalarda da çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: Çilimli, Düzce, Güncel

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