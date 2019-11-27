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İşçilere Karadeniz mutfağı sunuldu

Yaptığı sosyal sorumluluk projeleri ile insanların hayatlarına dokunan ve birçok alanda öncü olan Düzce'nin önde gelen kuruluşlarından Delta Alfa Çorap Fabrikası bambaşka bir etkinliğe daha imza attı.

27.11.2019 15:14 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:20İşçilere Karadeniz mutfağı sunuldu
Yaptığı sosyal sorumluluk projeleri ile insanların hayatlarına dokunan ve birçok alanda öncü olan 'nin önde gelen kuruluşlarından Delta Alfa Çorap Fabrikası bambaşka bir etkinliğe daha imza attı. Her ay 'nin bir yöresinin mutfağından müziklerine kadar tanıtılacağı "Bölge bölge Türkiye" projesi bölgesi ile başladı.

Düzce'nin yaptığı çalışmalarıyla öncü firmalarından olan Delta Alfa Çorap Fabrikası yine bir çalışmaya imza attı. Firma çalışanları her ay Türkiye'nin bir bölgesini yemeklerinden kültürlerine kadar yapılan etkinlikle tanıyacaklar. Karadeniz Bölgesi ile başlayan projede fabrika çalışanları çalan Karadeniz'e özgü kemençe ve tulum havaları eşliğinde Karadeniz mutfağına özgü lezzetli yemekleri yediler. Aynı zamanda Karadeniz kültürünü tanıma imkanı da buldular.

Proje hakkında bilgiler veren Delta Alfa Çorap Fabrikası İşçi Temsilcisi ve Düzce İşçileri Dayanışma Derneği Başkanı Sedat Mıhçı, "Türkiye bir kültür ve mutfak mozaiği. Bizim farikamızda da Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinden Düzce'ye yerleşmiş çalışan arkadaşlarımız var. Bizde hem Türkiye'mizin güzel değerlerini arkadaşlarımıza öğretmek ve hem de arkadaşlarımızın kendi yörelerine ait kültürel değerlerle özlemlerini gidermek için böyle bir uygulamayı hayata geçirdik. Artık Delta Alfa Çorap Fabrikasında ayda bir gün Bölge Bölge Türkiye çalışması yapacağız" diye konuştu. - DÜZCE

Karadeniz, Türkiye, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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