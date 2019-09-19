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İşçilere Mevsimlik İş Kıyafetleri Dağıtıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan işçilere mevsimlik iş kıyafeti dağıtımı yaptıklarını ifade etti.

19.09.2019 13:11İşçilere Mevsimlik İş Kıyafetleri Dağıtıldı
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan işçilere mevsimlik iş kıyafeti dağıtımı yaptıklarını ifade etti.

Başkan Dr. Palancıoğlu, işçilerin göstermiş oldukları titizlik ve çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "Vatandaşlara daha iyi hizmet etmek için el birliği ile çalışmaya devam edeceğiz. Bu konuda mesai arkadaşlarıma sonuna kadar güveniyorum. Sahada çalışan personele her yıl iş elbisesi, kaban, mont, ayakkabı, şapka, pantolon, eldiven, ağız maskesi, baret gibi malzemeler alıyoruz. Çalışkan personelimiz sayesinde ilçemiz doğu ve batı olmak üzere iki bölgede düzenli olarak temizleniyor. İlçemizin tertemiz pırıl pırıl olmasını sağlayan fedakar çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Onlar ilçemiz için çalışırken bizlerde onların mevsime uygun kıyafetlerle daha sağlıklı şekilde çalışması için iş kıyafetlerini alıyoruz. 400 işçimize mevsim şartlarına uygun iş pantolonu, ceket, tişört, şapka, eldiven ve iş yeleği dağıttık." dedi. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel

Kaynak: İHA

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