İşçileri Taşeron Defineci Yaptılar

Kaynak: İHA

Denizli'de patronlarının inşaat temeli kazmak için iş makinesi ile Çivril'e gönderdiği 15 işçi, asıl yaptıkları işin patron adına define aramak olduğunu jandarma operasyonu ile gözaltına alınınca anladı.Edinilen bilgiye göre, ilginç olay Çivril ilçesi Işık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, patronları müteahhit olan şirket çalışanı 15 kişi iş verenlerinin talimatı ile iş makinesi ile ilçeye geldi. Burada inşaat temeli kazdıklarını sanarak çalışmaya başlayan işçiler olay yerine gelen jandarma tarafından gözaltına alınınca aslında inşaat temeli değil define çıkarmak için kaçak kazı yaptıklarını öğrendi. Gözaltına alınan 15 kişi daha sonra jandarma karakoluna getirildi. Alınan bilgilerde zanlıların yapılan ilk sorgularında Denizli'de bir inşaat şirketinde çalıştıklarını patronları tarafından Çivril'e gönderildiklerini ve kazı yaptıkları yerde define ya da tarihi eser olduğunu bilmediklerini söyledikleri öne sürüldü. 15 kişi sorgularının ardından gruplar halinde adliyeye sevk edildi.Olay yerinde yapılan incelemede definecilerin kaçak kazıda bulduğu bazı materyaller ile kazıda kullanılan bir iş makinesine el konuldu. - DENİZLİ