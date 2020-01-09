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Midibüs kaza yaptı 30 kişi yaralandı, vatandaşlar film gibi izledi

Adana'da işçi taşıyan midibüs lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 30 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken bazı vatandaşların karayolunun kenarına dizilip kazayı film izler gibi izlemesi dikkat çekti.

09.01.2020 18:20 | Son Güncelleme: 09.01.2020 19:38

'da, lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan midibüsün devrilmesiyle 30 fabrika işçisi yaralandı.

LASTİĞİ PATLAYAN MİDİBÜS KONTOLDEN ÇIKTI

Kaza, D-400 Karayolu Adana istikamet Baklalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, fabrika işçilerini taşıyan Bayram K. idaresindeki 01 CPB 40 plakalı midibüsün lastiği patladı. Kontrolden çıkan midibüs devrildi.Kazayı gören çevredekiler durumu hemen sağlık, polis ve CANKUR ekiplerine bildirdi. Ekiplerin olay yerine gelmesiyle midibüsteki yaralı 30 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu sırada bir yaralı ise gazetecilere, "Şoför direksiyon hakimiyetini kaybetti. Çarptık, devrildik" dedi.

VATANDAŞLAR FİLM İZLER GİBİ İZLEDİ

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken bazı vatandaşların karayolunun kenarına dizilip kazayı film izler gibi izlemesi dikkat çekti.

Midibüs kaza yaptı 30 kişi yaralandı, vatandaşlar film gibi izledi

Adana, İşçi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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