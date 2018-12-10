İşçileri Taşıyan Minibüse Tır Çarptı (3)

Çanakkale
'nin Biga
ilçesinde, işçileri taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Balıkesir
'in Gönen
ilçesindeki bir fabrikanın işçilerini taşıyan minibüs ile tır, Yeniceköy
mevkisinde çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine güvenlik güçleri, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
Çanakkale
10 Aralık 2018 Pazartesi 11:12