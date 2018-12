05 Aralık 2018 Çarşamba 11:02



05 Aralık 2018 Çarşamba 11:02

İşçileri taşıyan otobüs otomobille çarpışıp takla attı: 36 yaralı İzmir 'deki kazada can pazarı İZMİR - İzmir'in Bergama ilçesinde, işçileri taşıyan servis otobüsü, bir otomobille çarpışması sonucu bariyerlere çarparak yan yatıp takla attı. Feci kazada toplamda 36 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Bergama ilçesi Zeytindağ Mahallesi Çandarlı Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Aliağa 'daki bir fabrikadan çalışan işçiler, sabah saatlerinde Bergama'dan 35 S 01216 plakalı servis otobüsüne bindi. İddialara göre, Bergama-Aliağa yönüne seyir halinde olan otobüs, tali yoldan ana yola çıkan bir otomobille çarpıştı. Kazada otobüs, çarpmanın etkisiyle önce bariyerlere çarptı, ardından da yan yatıp takla attı. Can pazarı yaşandı Savaş alanına dönen bölgede adeta can pazarı yaşandı. Hemen bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 Acil Servis görevliler sevk edildi. Yaralanan işçilere ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kazada ilk belirlemelere göre 36 işçi yaralanarak Aliağa, Bergama'daki devlet hastanelerine sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden işçinin bulunduğu, diğer işçilerin ise bir çoğunun şans eseri hafif yaralandığı belirtildi. Bazı işçilerin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.