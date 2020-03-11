Menü
Haberler ›› Güncel ››İşçileri taşıyan servis araçları çarpıştı: 18 yaralı - Güncel

İşçileri taşıyan servis araçları çarpıştı: 18 yaralı

Şanlıurfa'da işçileri taşıyan iki servis aracının çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı.

11.03.2020 09:50 | Son Güncelleme: 11.03.2020 09:52
Şanlıurfa 'da işçileri taşıyan iki servis aracının çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sinan Altınsulu'nun kullandığı 63 S 6354 plakalı minibüse, Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunun kent merkezi çıkışında, aynı yöne giden Bayram Boztaş idaresindeki 51 KM 122 plakalı midibüs arkadan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle Altunsulu'nun kontrolünden çıkan minibüs, Akçakale çevre yolu viyadüğünün ayağına çarptı.
Kazada yaralanan işçileri taşıyan iki servis aracının şoförü ile 16 işçi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. İşçileri taşıyan servis araçları çarpıştı: 18 yaralı

Kaynak: AA

Etiketler : Gaziantep, Şanlıurfa, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı Güncel
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Survivor'da yarışan Ersin Korkut'un 4 yıldır baktığı köpeği hayatını kaybetti Güncel
Survivor'da yarışan Ersin Korkut'un 4 yıldır baktığı köpeği hayatını kaybetti
Son Dakika: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Kentte tespit edilmiş vaka yok Güncel
Son Dakika: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Kentte tespit edilmiş vaka yok
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın Güncel
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın
Koronavirüs uzmanından korkutan açıklama: Bir yıl içinde dünyanın yüzde 40 ila 50'sine bulaşacak Güncel
Koronavirüs uzmanından korkutan açıklama: Bir yıl içinde dünyanın yüzde 40 ila 50'sine bulaşacak
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulların tatil edilmesiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'yla değerlendirmelerimiz sürüyor Güncel
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulların tatil edilmesiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'yla değerlendirmelerimiz sürüyor
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıta akıma kapılarak yaşamını yitirdi Güncel
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıta akıma kapılarak yaşamını yitirdi
Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu Güncel
Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu