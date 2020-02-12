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İşçilerin içerisinde bulunduğu midibüs kontrolden çıkarak ağaca çarptı

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde içerisinde işçilerin bulunduğu midibüs kontrolden çıkarak ağaca çarptı.

12.02.2020 12:35 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:35İşçilerin içerisinde bulunduğu midibüs kontrolden çıkarak ağaca çarptı
'nın ilçesinde içerisinde işçilerin bulunduğu midibüs kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Araçta bulunan 15 işçi kazayı şans eseri burnu bile kanamadan atlattı.

Kaza, sabah saatlerinde Karapürçek ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kızılbayır Mahallesi mevki'inden Karapürçek istikametine doğru seyir halinde olan E.Y. idaresindeki 54 S 1563 plakalı işçi servisi yağış nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi. Meydana gelen kazayı araç içerisinde bulunan 15 işçi ve sürücü yara almadan atlatırken, midibüste ise maddi hasar meydana geldi. - SAKARYA

Karapürçek, Sakarya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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