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İşçilerin kaldığı dükkandaki yangın ucuz atlatıldı

İşçilerin kaldığı dükkandaki yangın ucuz atlatıldı İşe giderken fişleri takılı bırakılan elektrikli ısıtıcılar yangına sebep olduANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir apartmanın zemin katında bulunan boş dükkanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

28.11.2019 17:16 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:21
İşçilerin kaldığı dükkandaki yangın ucuz atlatıldı
İşe giderken fişleri takılı bırakılan elektrikli ısıtıcılar yangına sebep oldu
ANTALYA - 'nın ilçesinde bir apartmanın zemin katında bulunan boş dükkanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü. Bir elektrik firmasına ait olduğu bildirilen boş dükkanda firma bünyesinde çalışan işçilerin kaldığı, yangının işçilerin ısınmak için kullandıkları elektrikli ısıtıcılardan çıkmış olabileceği bildirildi.
Olay Eski Hisar Mahallesinde bulunan bir apartmanının zemin katındaki dükkanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre dükkandan bir anda yükselen duman ve alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir belediyesi Manavgat birimine bağlı ekipler geldi. Yangına müdahale eden ekipler alevler apartmanın diğer katlarına ulaşmadan yangını söndürdü.
Yangının söndürülmesinin ardından iş yerinde itfaiye yetkilileri ve güvenlik güçleri tarafından inceleme yapıldı. Yapılan incelemede bir süredir boş olan iş yerinde bir elektrik firması bünyesinde çalışan işçilerin kaldığı ranzalar bulunduğu, ranzaların ve diğer eşyaların tamamen yandığı gözlendi. Yanan bölümde bilgisayar ve 3 adet elektrikli ısıtıcının fişlerinin takılı olduğu gözlerden kaçmadı. Yangın sırasında dükkanda kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
İşçilerin kaldığı dükkandaki yangın ucuz atlatıldı

Manavgat, Antalya, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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