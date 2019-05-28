İşçilerin kaldığı konteynerlerde yangın

Kaynak: AA

Alibeyköy Metro İstasyonu şantiyesinde, işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, metro inşaatının şantiye alanındaki işçilerin kaldığı konteynerlerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Şantiye çalışanları durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler yaklaşık bir saat süren çalışma sonunda yangını söndürdü.Yangın sırasında konteynerlerde kimsenin olmadığı öğrenildi.