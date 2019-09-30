Haberler » Güncel » Haber

İşçilerin maaş alamadıkları iddiası

Çaycuma ilçesinde bir ortaokulunun inşaatında çalışan işçiler, maaşlarını alamadıklarını iddia etti.

30.09.2019 15:27İşçilerin maaş alamadıkları iddiası

Çaycuma ilçesinde bir ortaokulunun inşaatında çalışan işçiler, maaşlarını alamadıklarını iddia etti.

İlçeye bağlı Pehlivanlar Mahallesi'nde bir firma tarafından yapımına başlanan ortaokulun inşaatında çalışan işçilerden Ramazan G. ve Cengiz A, maaşlarını alamadıklarını öne sürerek okulun çatısına çıktı.

Olay yerine gelen polis ekipleri ve yetkililer, çatıya çıkmalarının ardından işçileri ikna etmeye çalıştı.

Bir süre sonra ikna olan işçiler, çatıdan inmelerinin ardından ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


Çaycuma, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:17 "Guterres'ten inisiyatif alacağı mesajını aldık" - NEW
22:15 Otomobil devrildi: 1 yaralı
22:11 Fas'tan Ordu'ya gelin geldi
22:10 "Sisteme dışarıdan bakmayı öğrenmeniz gerekiyor"
22:10 "Guterres'ten inisiyatif alacağı mesajını aldık"
22:09 Kestiği ağaç üzerine devrilen kişi, ağır yaralandı
22:08 Devrilen traktöre, 2 otomobil çarptı, antalya- burdur yolu 1,5 saat kapandı