İşçilerin maaş alamadıkları iddiası

Çaycuma ilçesinde bir ortaokulunun inşaatında çalışan işçiler, maaşlarını alamadıklarını iddia etti.

İlçeye bağlı Pehlivanlar Mahallesi'nde bir firma tarafından yapımına başlanan ortaokulun inşaatında çalışan işçilerden Ramazan G. ve Cengiz A, maaşlarını alamadıklarını öne sürerek okulun çatısına çıktı.

Olay yerine gelen polis ekipleri ve yetkililer, çatıya çıkmalarının ardından işçileri ikna etmeye çalıştı.

Bir süre sonra ikna olan işçiler, çatıdan inmelerinin ardından ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.