İşçilerin maskelerini eşleri dikiyor

ANKARA'da, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Polatlı Tarım İşletmesi'nde çalışan işçilerin koronavirüsten korunmak için taktıkları maskeler, evlerinden dikiş makinesi getirip, işletmede atölye kuran eşleri tarafından üretiliyor. 5 kadın, işletmede günlük 500 maske ihtiyacından şimdilik 300'ünü karşılıyor.

Polatlı'daki 215 bin dekarlık arazide bitkisel ve hayvansal üretim yapılan TİGEM Tarım İşletmesi'nde, 300 çalışanın günlük maske ihtiyacının karşılanabilmesi için işçilerin eşlerinden yardım istendi. İşçi eşlerinden 5'i, maske üretiminde gönüllü oldu. Kübra Yiğit, Fatma İşçioğlu, Gülsüm Kavcar, Sadiye Demir ve Sadiye Köşgeroğlu, işletme bünyesinde kurulan atölyede evlerinden getirdikleri dikiş makineleri ile maske üretmeye başladı. Dün üretime başlayan kadınlar, işletmede günlük 500 maske ihtiyacından 300'ünü karşıladı.

'ÜRETİMİN 1000'E ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ'

Polatlı Tarım İşletmesi Müdürü Ünal Kılıç, günlük maske tüketiminin 500'ü de bulduğunu söyleyerek, "Maske maliyetlerinin yüksek olması ve merkeze uzak bir işletme olmamız sebebiyle tedarik noktasında sıkıntı çekmemizden ötürü işletmemizde maske üretiminde personel eşlerinden yardım istedik. Kendilerine ulaştık ve düşüncemizi paylaştık. Sağ olsunlar kendileri de ülkenin içinde bulunduğu bu günlerde destek olmak adına bizlere olumlu cevap verdiler. Ham maddemizi tedarik edip, kullanmadığımız bir lojmanı steril ederek üretime hazır hale getirdik. Günlük ortalama 300 maske üretiyoruz. Düzenimizi kurup işletmedeki diğer kadınların da yardımıyla rakamı 1000'lere çıkarmayı hedefliyoruz. Bize bu konuda yardımcı olan işletme personelimizin eşlerine çok teşekkür etmek istiyorum. TİGEM ailesi olarak zor günlerde olan birlik beraberliğimizi çok güzel yansıttılar" dedi.

'BAŞKA KURUMLARA DA DESTEK OLMAK İSTİYORUZ'

Maske üretiminde çalışan Kübra Yiğit ise eşinin 8 yıldır işletmede çalıştığını anlatarak, "Ülkemizin bu zor döneminde biz de ev hanımları olarak destek olmak istiyorduk. 3 gün içerisinde bize malzeme tedarikinde bulundular. Biz de kendi makinelerimizi getirdik ve arkadaşlarla hep beraber çalışmaya başladık. İşletmemizin ihtiyacını karşıladıktan sonra başka kurumlara da destek olmak istiyoruz. Atölyede 5 kişi bir arada sosyal mesafeyi koruyarak üretim yapıyoruz. Bu süreçte ülkemizin bir ihtiyacını karşılamaktan dolayı çok mutluyuz. Keşke elimizden daha fazlası gelebilse amacımız daha fazla insana ulaşıp, onların sağlıklarını korumalarına yardımcı olmak" diye konuştu.

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