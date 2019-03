Kaynak: AA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "12 Eylül darbe hukukundan Türkiye arındırılmadıkça Türkiye'ye demokrasi gelmez. İşçilerin örgütlenmesi, sendikalaşması lazım. Bu olmadığı takdirde hak talebiniz havada kalıyor." dedi.Kılıçdaroğlu, Tez-Koop-İş'in bir otelde düzenlenen 11. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.Burada yaptığı konuşmada, sendikalaşma hakkının sosyal devletin önemli bir parçası olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, Türkiye'de insanların 1980 darbesinden sonra sendikalı olmanın önüne bariyerler konulması nedeniyle rahatlıkla sendikalaşamadığını ifade etti.Yıllarca "Ne demek işçi hak arayacak ben ne kadarını verirsem sen de ona razı olacaksın" mantığıyla gidildiğini anlatan Kılıçdaroğlu, "12 Eylül darbe hukukundan Türkiye arındırılmadıkça Türkiye'ye demokrasi gelmez. İşçilerin örgütlenmesi, sendikalaşması lazım. Bu olmadığı takdirde hak talebiniz havada kalıyor." değerlendirmesinde bulundu.Sendikalı olmanın önemine işaret eden Kılıçdaroğlu, "Flormar işçilerini düşünün, bir yılı aşkın süredir toplu sözleşme için bekliyorlar. Bizim sendikalaşma hakkımız bize teslim edilecek mi diye. Kim yapacak bunu, Çalışma Bakanlığı. Yapıyor mu, yapmıyor. Tepki? Tepki cılız. Niye cılız? Sizin güzel bir sloganınız vardı, 'susma, sustukça sıra sana gelecek' diye, sırayla geldi." diye konuştu.Fabrikaların sırayla kapatılmaya başlandığı esnada sloganların atıldığını ama fabrikalar özelleşirken hiç ses çıkarılmadığını öne süren Kılıçdaroğlu, bunun en büyük sorun olduğunu vurguladı.Kılıçdaroğlu, "Diyeceksiniz ki sendikanın genel kurulunda Genel Başkan çıkıp bizi eleştirir mi? Ben sizdenim, ben sizin ailenizin bir parçasıyım. O yüzden benim sizi eleştirmeye hakkım var. Sizin de beni en acımasız biçimde eleştirmeye hakkınız var. Biz bir aileyiz. Siz demokrasiyi savunuyorsunuz ben de her koşulda, her ortamda sizin haklarınızı savunmak zorundayım. Bu benim görevim. Ben bu görevi yerine getireceğim." ifadelerini kullandı."Kayıt dışı çalışma bu ülkenin temel sorunlarından birisidir""Binlerce, milyonlarca insan kayıt dışı." diyen Kılıçdaroğlu, kayıt dışı çalışmanın dört şekilde gerçekleştiğini, bunların, tamamen kayıt dışı, 30 gün çalışıp 15 günlük çalışmış gibi gösterilme, daha yüksek maaş almasına karşın sigortayı asgari ücretten yatırma ve bunların tamamının birleşimi ile olabileceğini anlattı.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Kayıt dışı çalışma bu ülkenin temel sorunlarından birisidir. Diyeceksiniz ki 'ne olacak, şimdilik çalışıyor, idare eder.' Peki bu kişinin emeklilik hakkı olmayacak mı, emekli olmayacak mı, çoluk çocuğu yok mu, kıdem tazminatı hakkı olmayacak mı? Kayıt dışı çalışmayla mücadele... Dünyada bilinen en etkin tek mücadele vardır, sendikalaşma. Eğer bir yerde sendika varsa kayıt dışı çalışma yoktur. Kimin ne kadar, kaç saat çalışacağı, ne kadar ücret alacağı zaten yazılı orada. Siyasal iktidarların sendikalaşmayı engellemelerinin temeli kayıt dışı çalışmayı teşvik etmektir. Daha az ücret ödensin, kişilerin ne kadar süre çalıştığı, ne kadar ücret aldığı olmasın, görülmesin diye. Havaalanı işçilerini düşünün kıyamet koptu, hak arayanları götürdüler hapse tıktılar. Ben isterdim ki üç konfederasyon da ayağa kalksın. Hak arayan işçi hapse mi atılır? 'Ücretimi zamanında ödeyin, bankaya yatırın ücretimi' diyor. 'Neden? Kayıt dışı çalıştırıyorlar beni.' Bu hak talebinin karşılığı hapishane oldu.""Kanunu Anayasa Mahkemesine taşıdık, bütün sendikaların takip etmesi lazım"Kılıçdaroğlu, taşeronlaşmanın "21. yüzyılın kölelik düzeni" olduğunu belirterek, taşeron işçilere Erzurum'dan İstanbul'a kadar dernek kurdurduklarını, sonra da kendi belediyelerinde sendika kurmalarına da izin verdiklerini kaydetti.Ardından bu işçilerin kadroya alınmaları için mücadele ettiklerini ve işçilerin bu mücadelelerden sonra kadroya alındığını anlatan Kılıçdaroğlu, "Ama bir şey yaptılar, 'bir kanun hükmünde kararname ile sizi kadroya alıyoruz ama sizler ücret zammı olarak en fazla yüzde 4 alabilirsiniz.' Asgari ücret yüzde 26 zam gördü ama onlar yüzde 4. Niçin? Kölelik düzeni aynen devam ediyor. Ne ile yaptılar, kanunla yaptılar bunu. Kanunu Anayasa Mahkemesine taşıdık. Bütün sendikaların bunu takip etmesi lazım. Taşeron işçinin kayda alınması ne demektir? Kayıtlı sendikacı gidecek taşeron işçiyi alacak ve sendikalaşın, birlikte hak arayın diyecek. Bunu sağlamak için mücadele ettik." diye konuştu.Kılıçdaroğlu, emeklilikte yaşa takılanların durumuna ilişkin, "Emeklilik yaşı 65 oldu. Vatandaş primini ödedi, çalışma süresini doldurdu. Emekli olacak, 'yaşı bekleyeceksin' diyor. Gidiyor patrona, 'işsizim' diyor, 'sen yaşlısın. Daha gençler var, seni alıp ne yapacağım' diyor. Gidiyor devlete, 'beni emekli et', 'sen daha gençsin. Bekle daha 65 yaşını dolduracaksın' diyor. Peki bu düzenleme yapılırken yeterli tepki gösterildi mi, hayır. Sorun nerede, sorun geleceği görememekte. Geleceği görüp tepkiyi koymak lazım." değerlendirmesini yaptı.2008'de yapılan Sosyal Güvenlik Reformu'nun çalışanların sırtından yapıldığını, Bağ-Kur'lu çalışanların emekli aylıklarının düşürüldüğünü ve o dönem buna itiraz ettiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, sonrasında hükümetin "bin liranın altında emekli aylığı olmayacak" diye açıklama yaptığını kaydetti.Kılıçdaroğlu, "Ben isterim ki bunu önce sendikalar dillendirsin. Sendikalar bunun mücadelesini versin, ne oluyoruz arkadaşlar desin. Güç farklı bir şeydir, hak isteme farklı bir şeydir. Hak isterseniz geniş kitlelerin desteğini alırsınız." dedi.(Sürecek)