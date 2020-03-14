İşçilerin yaşadığı lojmanda 2 ev alevlere teslim oldu
İşçilerin yaşadığı lojmanda 2 ev alevlere teslim oldu Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarına A.Ş.'ye ait işçi lojmanlarında çıkan yangında birbirine bitişik 2 ev alevlere teslim olarak kullanılamaz hale geldi.
14.03.2020 09:38 | Son Güncelleme: 14.03.2020 09:39
İşçilerin yaşadığı lojmanda 2 ev alevlere teslim oldu
KARABÜK - Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarına A.Ş.'ye ait işçi lojmanlarında çıkan yangında birbirine bitişik 2 ev alevlere teslim olarak kullanılamaz hale geldi.Edinilen bilgiye göre, yangın sabaha karşı Yenişehir Mahallesi Çamlık Caddesi'nde bulunan KARDEMİR A.Ş.'ye işçi lojmanında çıktı. Çelik işçisi Şenol Korkut'un ailesiyle yaşadığı tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden Korkut ailesi evden çıkarken itfaiyeden yardım istedi. Bu sırada alevler bitişikteki bir diğer işçi İbrahim Ulusoy'un yaşadığı lojmana sıçradı. Karabük Belediyesi ve KARDEMİR'e ait itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Mahalle sakinleri evlerinden çıkarak söndürme çalışmalarını izledi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda yangın söndürülürken 2 ev kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.
KARABÜK - Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarına A.Ş.'ye ait işçi lojmanlarında çıkan yangında birbirine bitişik 2 ev alevlere teslim olarak kullanılamaz hale geldi.Edinilen bilgiye göre, yangın sabaha karşı Yenişehir Mahallesi Çamlık Caddesi'nde bulunan KARDEMİR A.Ş.'ye işçi lojmanında çıktı. Çelik işçisi Şenol Korkut'un ailesiyle yaşadığı tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden Korkut ailesi evden çıkarken itfaiyeden yardım istedi. Bu sırada alevler bitişikteki bir diğer işçi İbrahim Ulusoy'un yaşadığı lojmana sıçradı. Karabük Belediyesi ve KARDEMİR'e ait itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Mahalle sakinleri evlerinden çıkarak söndürme çalışmalarını izledi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda yangın söndürülürken 2 ev kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :İşçilerin yaşadığı lojmanda 2 ev alevlere teslim oldu
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