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İşçinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 2 fabrikada üretim durdu

KOCAELİ'de elektrolitik bakır üretimi yapan firmaya ait yaklaşık 600 kişinin çalıştığı iki fabrikada, bir işçinin koronavirüs testi pozitif çıkınca üretim durduruldu.

02.04.2020 11:10 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:10
İşçinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 2 fabrikada üretim durdu

KOCAELİ'de elektrolitik bakır üretimi yapan firmaya ait yaklaşık 600 kişinin çalıştığı iki fabrikada, bir işçinin koronavirüs testi pozitif çıkınca üretim durduruldu.

Bakır üretimi yapan firmanın Darıca Osmangazi ve Gebze Beylikbağı mahallelerindeki fabrikalarından birinde çalışan M.A. isimli işçi rahatsızlandı. İşçinin koronavirüs testinin pozitif çıkınca, birlikte çalıştığı 3 işçi de gözlem altına alındı.

Dün mesai bitiminin ardından toplanan işçiler, aynı ortamda çalışmaları nedeniyle virüsten etkilenme durumlarının olduğunu belirterek, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 13'üncü maddesince belirtilen ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumunun ortaya çıktığını, 14 gün boyunca kendilerini karantina altına almak istediklerini, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 13'üncü maddesi uyarınca çalışmaktan kaçınma haklarını kullanacaklarını belirtti.

Birleşik Metal-İş Sendikası Gebze Şube Başkanı Selçuk Çiftçi yaptığı açıklamada, "Şimdi evlerimize gidiyoruz, fabrikamızda sadece kesinleşmiş bir vaka ile birlikte maalesef şüphe oluşturan birkaç vaka daha var. Biz onları da takip edeceğiz. Yaptığımız şey yasa dışı bir şey değil. Biz hukuksal hakkımızı kullanıyoruz" dedi.

Fabrika yöneticileri üretimi durdurduklarını, bu konuda alınacak önlemleri İlçe Sağlık Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde yürüttüklerini söyledi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Darıca, Gebze, İşçi, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››İşçinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 2 fabrikada üretim durdu - Haberler

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