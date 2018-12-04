04 Aralık 2018 Salı 15:44



04 Aralık 2018 Salı 15:44

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, "İşçiyi domatese, patatese karşı koruyun. Domatese, patatese ne kadar zam geliyorsa asgari ücrete de o kadar zam yapın." dedi.Baş, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de işçilerin emeklerine, alın terlerine dönük saldırıların sürdüğünü savundu.Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere bu hafta ilk toplantısını yapacağını hatırlatan Baş, "İşçilere dönük haksızlıkların en büyüğü, kapitalist sömürünün en çıplak fotoğrafının kod adı asgari ücrettir." ifadesini kullandı."İktidarın, meseleyi sessizce halletmenin derdinde" olduğunu ileri süren Baş, kendilerine göre bu hafta en çok asgari ücretin konuşulması gerektiğini belirtti.Baş, asgari ücretin, emeğiyle yaşayan herkesin temel gündem maddesi olduğunu dile getirerek, iktidarın, "asgari olanı" işçi, emekçi ve yoksullara, "azami olanı" kendine layık gördüğünü söyledi.Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (DİSK) hazırladığı rapora göre, minimum asgari ücretin 2 bin 800 lira olması gerektiğine işaret eden Baş, şu değerlendirmeyi yaptı:"Bugünkü asgari ücretle olması gereken arasındaki fark işçilerin, emekçilerin gaspedilen refah payıdır. İşçilerin, emekçilerin teklifi açıktır; işçiyi, domatese, patatese karşı koruyun. Domatese, patatese ne kadar zam geliyorsa asgari ücrete de o kadar zam yapın. İşçi ve memurlar için asgari geçim indirimi hariç tek ve net bir asgari ücret belirlensin ve bu vergi oyunlarına son verip asgari ücret tümüyle vergi dışında bırakılsın."Baş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) kararına rağmen eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunun devam ettiğine dikkati çekerek, Demirtaş'ın salıverilmesi gerektiğini belirtti.