04 Aralık 2018, 11:04
»»

Real Madridli Isco, Üstünü Çıkarıp Taraftarlara Sordu: Ben Şişman mıyım

Real Madrid'de performansıyla tepki çeken Isco, üstündeki kıyafeti çıkararak Instagram hesabından "Ben şişman mıyım?" diye sordu.

Real Madrid'in İspanyol yıldızı Isco, sosyal medya hesabından takipçilerine soru sorduğu ilginç soruyla gündeme geldi.

Bu sezon Real formasıyla 10 maçta sadece 5 kez ilk 11'de sahaya çıkabilen ve performansı nedeniyle eleştirilerin odak noktası olan 26 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yarı çıplak fotoğrafını paylaşarak, 'Ben şişman mıyım? diye yazdı ve takipçilerinin "Evet" ya da "Hayır" olarak cevaplamasını istedi.

Piyasa değeri 90 milyon eruo olan İspanyol yıldızın ismi transferde de bir çok takımla anılıyor.


YORUMLAR (4)
GERÇEK ANDRESMO: come to cincon
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ALİ: ronaldo gitti real bitti .
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
4/D Lİ MAĞDURLAR: 696 KHK İLE KADROYA GEÇEN 4/D Lİ SÜREKLİ İŞÇİLERE 2020 EKİMİNE KADAR UYGULANAN YHK KARARLARI HAKSIZLIKTIR.. KADRO ALAN İŞÇİLER OLARAK BİZLERDE 2019 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İSTİYORUZ.. TİS İKRAMİYESİ (30+30), DENGE ÖDENEĞİ VE ENFLASYON FARKI İSTİYORUZ !!! ESKİ KAMU İŞÇİLERİ İLE AYNI HAKLARI İSTİYORUZ !!!
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
UZLAŞTIRMACI BİLİRKİŞİ: psikolojinin bozuk olduğu kesin
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz