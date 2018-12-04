Real Madridli Isco, Üstünü Çıkarıp Taraftarlara Sordu: Ben Şişman mıyım

Real Madrid'in İspanyol yıldızı Isco, sosyal medya hesabından takipçilerine soru sorduğu ilginç soruyla gündeme geldi.

Bu sezon Real formasıyla 10 maçta sadece 5 kez ilk 11'de sahaya çıkabilen ve performansı nedeniyle eleştirilerin odak noktası olan 26 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yarı çıplak fotoğrafını paylaşarak, 'Ben şişman mıyım? diye yazdı ve takipçilerinin "Evet" ya da "Hayır" olarak cevaplamasını istedi.

Piyasa değeri 90 milyon eruo olan İspanyol yıldızın ismi transferde de bir çok takımla anılıyor.