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İSDEMİR'de patlama (2)

Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda (İSDEMİR) şiddetli bir patlama meydana geldi.

14.12.2019 15:41 | Son Güncelleme: 14.12.2019 15:46İSDEMİR'de patlama (2)
'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda (İSDEMİR) şiddetli bir patlama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, bugün saat 14.40 sularında yaşanan olayda, fabrikanın 4. nolu fırınında, curuf kazanında şiddetli bir patlama yaşandı. Patlama sonrası gökyüzüne dumanlar yükselirken, sarsıntı yakın çevreden de hissedildi. Patlama sonrası fabrikada maddi hasar meydana gelirken bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ölü ya da yaralının olmadığı bildirildi. - HATAY

İsdemir, Hatay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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