İşe Alınacak 15 Kişi Kura ile Belirlendi

Afyonkarahisar
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılacak 15 TYP personeli kura ile belirlendi.
Afyonkarahisar İŞKUR
İl Müdürlüğü tarafından uzun süreli işsizlerin iş hayatına kazandırılması için hayata geçirilen Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında işe alınacak 15 kişi için kura çekimi yapıldı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün toplantı salonunda yapılan kura çekimi Afyonkarahisar 3. Noteri katibi Hüseyin Derin
tarafından gerçekleştirildi.
Kura çekilişi öncesi başvurularla ilgili bilgi veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Yasin Evcin, merkez ve 4 ilçede görev yapacak 15 kişilik kadro için bin 40 kişinin başvurduğunu söyledi.
Evcin, açıklamasında şunları kaydetti:
"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı 4 ilçe ile merkeze bağlı kurumlarda çalıştırmak üzere TYP programı kapsamında işe alınacak kadrolara bin 40 kişi başvurdu. Bunlardan 650'si merkezde çalıştırılacak 7 kişilik kadro için. Sandıklı
için 52, 45 kişi Dinar
için, 21 kişi Bolvadin
, 6 kişi de Emirdağ
'daki kuruluşlarda çalışmak için başvuru yaptı. Kura çekiminde önce 7 kişilik merkez kurumlarında çalıştırılacak personel için yapacağız."
Açıklamanın ardından kuraların çekileceği cam fanusa konulan isimler, kuraya gelen başvuru sahipleri tarafından çekilerek belirlendi.
Kura çekiminde belirlenen isimler daha sonra ilan edilecek tarihte 6 ay boyunca çalışacak.
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Kaynak: AA