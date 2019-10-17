İşe alınan 100 kadın personel eğitimden geçti

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde işe alımlarını gerçekleştirdiği 100 kadın personele, iş sağlığı ve güvenliği ile ilk yardım eğitimleri verdi.



Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Bilim Ulaştırma Tic. ve San. A.Ş. binasında gerçekleştirilen ve 2 gün devam eden eğitimler, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Ela Şimşir Kaya, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Hasan Şahin ile iş yeri hekimi Elife Uysal tarafından verildi. Kadınlar, eğitimler kapsamında teknik, genel ve sağlık alanlarında bilgilendirildi.



İş kazası ve meslek hastalıkları anlatıldı



Eğitimde kadınlar, kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, elle kaldırma ve taşıma, parlama, patlama, yangın ve yangından korunma, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı gibi konularda bilgilendirilirken, ekranlı araçlarla çalışma, elektrik tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, iş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması gibi alanlarda da eğitim aldı.



Ayrıca, kadınlara güvenlik ve sağlık işaretleri, kişisel koruyucu donanım kullanımı, iş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü ile tahliye ve kurtarma konuları da anlatıldı. Genel konular kapsamında da bilgilendirilen kadınlar, çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş yeri temizlik ve düzeni, iş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar hakkında bilgi sahibi oldu.



Sağlık konularında ise meslek hastalıklarının sebepleri, hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, biyolojik ve psikososyal risk etmenleri, ilk yardım ile tütün ürünlerinin zararları, pasif etkilenim ve hijyen konuları paylaşıldı. Son olarak da uzmanlar tarafından yüksekte, kapalı ortamda, kaynakla ve özel risk taşıyan ekipman ile çalışma konuları üzerinde duruldu.



Eğitimin ardından 50'si Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, 50'si de Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde saha elemanı olarak çalışmaya başlayacak olan kadınlar, eğitimden duydukları memnuniyeti dile getirdi. - MERSİN

Kaynak: İHA