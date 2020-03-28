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İşe ara verilen işletmelerde temizlik çalışması yapılıyor

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın sosyal hayata kısıtlama getiren kararının ardından birçok işletmeci işine ara verirken, Muğla'nın Datça ilçesinde kapanan iş yerlerinde boya, badana ve temizlik çalışması yapılıyor.

28.03.2020 10:19 | Son Güncelleme: 28.03.2020 10:19
İşe ara verilen işletmelerde temizlik çalışması yapılıyor

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın sosyal hayata kısıtlama getiren kararının ardından birçok işletmeci işine ara verirken, Muğla 'nın Datça ilçesinde kapanan iş yerlerinde boya, badana ve temizlik çalışması yapılıyor.

Dünyayı etkileyen koronavirüs salgınına karşı Türkiye'de de halk sağlığını korumak amacıyla alınan önlemler artırılıyor. Belediyeler, temizlik ve dezenfekte çalışmalarını en üst seviyeye çıkardı. Temizlik ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, halkın yoğun kullandığı parklar, camiler, duraklar, toplu taşıma araçları ve marketlerin önlerini dezenfekte ederken, tüm yolları da özel solüsyonlu sular ile yıkıyor. Halk zorunlu olmadıkça evden çıkmazken, ticari faaliyetlere de koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verildi. Bazı işletmeciler ise bu durumu fırsata çevirip, iş yerlerinde temizlik, ilaçlama ve boya ile badana çalışması yapıyor.

Muğla Datça'da kahve işleten Yusuf Karataş da normal günde her gün onlarca kişinin girip çıktığı iş yerinde badana ve boya çalışması başlattı. Kahvedeki tüm masa ve sandalyeler elden geçirilip, boyanırken, duvarlara da badana yapıldı.

Koronavirüsle mücadelede herkese görev düştüğünü belirten Yusuf Karataş, "Koronavirüs nedeniyle kapatılan iş yerimizde kapsamlı bir temizlik çalışması yapmaya kara verdik. Koronavirüsün salgın olması nedeniyle biz de elimizden gelen önlemleri almaya çalışıyoruz. Hijyen, temizlik ve ilaçlama konusunda dikkatli bir çalışma yapıyoruz. Umuma açık iş yerlerinin yeniden açılacağı güne kadar kahvemizi hazırlayıp, müşterilerimizi en iyi şekilde karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Muğla, Datça, Güncel

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